Mbappé e Neymar ficam PSG, diz o 'L'Équipe'

Segundo informações do jornal 'L'Équipe' nesta segunda-feira, a pandemia poderia adiar as operações que o clube protagonizaria na próxima janela, a ida de Mbappé ao Real Madrid e de Neymar ao Barcelona. "Saídas adiadas", estampa a capa do jornal.

O impacto do coronavírus nas contas dos clubes é devastador e os movimentos nas próximas janelas não serão como antes, apesar do Real Madrid sonhar com o atacante francês e o Barcelona planejar uma nova investida em Neymar.

De acordo com a citada fonte, é muito pouco provável que algum clube no mundo possa investir nos craques do PSG em meio a essa grave crise financeira.

Para Leonardo, Mbappé é intransferível. Não passa pela cabeça da diretoria negociar a joia francesa e a renovação do seu contrato é algo desejado em Paris. Já Neymar só deixaria o Parque dos Príncipes por algo em torno aos 180 milhões de euros, um valor impensável.