Liverpool tem elenco mais caro do mundo; Mbappé é o mais valioso

O atual campeão europeu é o clube no mundo com elenco mais valioso. É o que aponta o mais recente estudo do 'CIES Football Observatory', mostrando que o Liverpool tem um valor estimado em aproximadamente 1,4 bilhão de euros (quase R$ 7,8 bilhões).

Para a análise, segundo o próprio observatório, são levados em consideração os 20 atletas de cada clube com mais valor no mercado. Este estudo apontou que, além do Liverpool, outras cinco equipes já bateram a marca do "bilhão": Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Chelsea e Manchester United.

O site do CIES Football Observatory também disponibiliza os valores dos atletas. Atualmente, Kylian Mbappé é o jogador mais valioso do mundo. Não é estimado um valor exato mas, de acordo com o estudo, o francês é avaliado em mais de 250 milhões de euros (R$ 1,38 bilhão).

Mesmo com Mbappé e com um elenco recheado de estrelas (vale lembrar que Neymar foi o jogador mais caro do mundo quando contratado), o PSG não bateu a marca bilhonária em euros mas vem logo na sequência destes clubes anteriormente citados.

A lista dos 10 clubes mais valiosos atualmente no mundo:

Liverpool (ING) - R$ 7,8 bilhões

Manchester City (ING) - R$ 7,5 bilhões

Barcelona (ESP) - R$ 6,5 bilhões

Real Madrid (ESP) - R$ 6,1 bilhões

Chelsea (ING) - R$ 5,6 bilhões

Manchester United (ING) - R$ 5,5 bilhões

PSG (FRA) - R$ 5,4 bilhões

Atlético de Madrid (ESP) - R$ 4,6 bilhões

Tottenham (ING) - R$ 4,3 bilhões

Juventus (ITA) - R$ 4,3 bilhões