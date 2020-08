Mbappé e Verratti entram na lista do PSG para Lisboa

Kylian Mbappé e Marco Verratti estarão em Lisboa para o duelo do PSG contra a Atalanta. Thomas Tuchel chamou os dois para o duelo decisivo de Champions League.

Apesar da sua lesão no tornozelo na Copa da França, Mbappé está relacionado. No entanto, o francês ainda é dúvida, assim como Verratti que sofre com dores na coxa, mas que até o dia da partida estará em observação.

Mesmo assim, de acordo com as informações da 'RMC Sport' o meia italiano não terá condições de jogo, não só contra a Atalanta, mas também pelo restante da competição, caso o PSG passe de fase.

A lista completa tem: Mitchel Bakker, Juan Bernat, Marcin Bulka, Eric Maxim Choupo-Moting, Colin Dagba, Angel di María, Abdou Diallo, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Ander Herrera, Mauro Icardi, Garissone Innocent, Arnaud Kalimuendo, Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa, Marquinhos, Keylor Navas, Leandro Paredes, Timothée Pembele, Kylian Mbappé, Loïc Mbe Soh, Neymar, Sergio Rico, Kays Ruiz, Pablo Sarabia, Thiago Silva e Marco Verratti.