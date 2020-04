Mbappé e Zidane, finalmente juntos... mas em seleção histórica

Muitos querem que o Real Madrid consiga convencer o PSG a vender Kylian Mbappé. Zinedine Zidane acima de tudo, sonha com isso há anos. Mesmo que isso nunca ocorra, eles podem pelo menos se contentar em estar juntos em um time histórico.

Os leitores do jornal 'L'Équipe' escolheram os onze melhores atletas de todos os tempos que vestiram a Seleção Francesa, e o técnico do Real Madrid foi incluído junto com o jovem do PSG.

A formação completa é a seguinte: Barthez; Thuram, Blanc, Desailly, Lizarazu; Deschamps, Vieira; Mbappé, Platini, Zidane; e Henry.

Para compor, foram oferecidas quatro opções para cada posição. O atual treinador foi o mais votado, sendo citado por 94% dos participantes. Depois dele, Michel Platini (89%) e Bixente Lizarazu (86%) foram os mais citados.