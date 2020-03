Mbappé entra em uma lista sem Thiago Silva

Depois de dar negativo no teste do coronavírus, Mbappé melhorou da febre e se exercitou normalmente nesta quarta-feira. Pouco depois, teve presença confirmada para a partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Borussia Dortmund.

Na véspera do confronto, 'L'Équipe' chamou a atenção do futebol mundial com uma notícia dizendo que Kylian Mbappé poderia estar infectado com coronavírus. Agora, com a lista de atletas relacionados divulgada, a torcida pode respirar aliviada.

O técnico Thomas Tuchel definiu os 19 convocados e terá o atacante francês disponível para atuar ao lado de Neymar. O atacante de 21 anos é o artilheiro do time nesta temporada, com 30 gols. O que ainda não se confirma é que ele terá condições de iniciar o jogo entre os titulares e disputar os 90 minutos.

O Thiago Silva, que havia voltado a treinar com o grupo após tratar da lesão sofrida no fim de fevereiro, ficou de fora da lista. A tendência era de Marquinhos começar no meio de campo, mas agora é o provável substituto do capitão.

A recuperação do zagueiro foi mais rápida do que se esperava, mas não o suficiente para chegar ao dia do confronto com 100% de condições.

Ander Herrera é o outro desfalque por lesão. Outras ausências são as do italiano Marco Verratti e do belga Tomas Meunier, suspensos.