Mbappé entra na pré-lista da França para as Olímpiadas

O nome de Mbappé aparece na lista preliminar de relacionados da Seleção Francesa para as Olímpiadas de Tóquio, como confirmou Noel le Graet (presidente da Federação Francesa).

"Mbappé está na lista prévia de 80 jogadores para os Jogos Olímpicos elaborada por Sylvain Ripoll, que logo será de 50, e finalmente de 18 + quatro suplentes. Tem idade suficiente para participar. Como todos os jovens talentosos da sua idade, ele está na lista", disse Le Great.

A estrela do PSG já disse publicamente que tem a intenção de disputar as Olímpiadas, e agora seu desejo está cada vez mais perto de ser realizado.

O presidente da FFF foi perguntado sobre os problemas que geralmente ocorrem com os clubes nos Jogos Olímpicos, já que é época de pré-temporada. "Os presidentes dos clubes, em geral, consideram que as datas não são as melhores".

"Vi Nasser Al-Khelaïfi (presidente do PSG) e lhe perguntei como estava Mbappé. Me disse que estava muito bem. Assim estamos...", concluiu Le Graet.

Os países classificados para os Jogos devem formar uma seleção com jogadores menores de 23 anos e até três com uma idade superior. Mbappé, com 21 anos, cumpre os requisitos.