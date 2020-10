Mbappé escala seleção histórica do PSG sem Cavani e Neymar

Mbappé não se incluiu na escalação dos onze melhores jogadores da história do Paris Saint-Germain, mas também não citou nenhum dos jogadores do atual elenco milionário e campeão.

No entanto, ele também não escolheu um ex-colega que é o maior artilheiro do clube em todos os tempos, com 200 gols em 301 partidas disputadas. Cavani, recém-chegado ao Manchester United, ficou de fora.

Esta é a seleção histórica do PSG segundo Kylian Mbappé: Lama; Alves, Thiago Silva, Yepes, Maxwell; Motta, Djorkaef, Dahleb, Ronaldinho; Pauleta e Ibrahimovic.