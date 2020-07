Mbappé, Haaland... Real descarta grandes contratações na próxima janela

Após mais um título espanhol, o presidente do Real Madrid concedeu uma entrevista coletiva e falou sobre o futuro do clube. Florentino Pérez comentou sobre possíveis reforços "galáticos" para a próxima temporada e citou um jogador em específico: Kylian Mbappé.

"Não haverá grandes contratações, a situação é muito ruim. É muito difícil pedir aos jogadores que abaixem seus salários e se transfiram desta maneira. Mbappé? Isso pode esperar. O Real Madrid contratará os melhores jogadores novamente quando o mudança de situação", afirmou o presidente merengue.

O Real Madrid, assim como todos os clubes da Europa, viu suas receitas diminuírem drasticamentes nesta temporada com a pandemia do coronavírus. Vale relembrar que o time também iniciou as obras no Santigo Bernabéu.

Antes da pandemia, grandes nomes como Mbappé e Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, eram cogitados no clube. Paul Pogba também era cogitado no Santigo Bernabéu.

Sobre a conquista de LaLiga, Florentino Pérez exaltou o feito de Zinedine Zidane, que conquista seu 11º troféu como treinador do Real Madrid. "Eu li em um tweet que Zidane ganha um título a cada 19 jogos. Isso já diz tudo", disse ele ao Cadena COPE.

O mandatário do Real Madrid também comentou sobre dois destaques dentro de campo: Sergio Ramos e Karim Benzema. Perto do fim do contrato do capitão, Pérez disse que "Sergio Ramos continuará no Real Madrid sempre que quiser, ele sabe disso".

"Benzema tem sido o jogador mais criticado do mundo e é o melhor do mundo. Futebolisticamente, ele é um centroavante mais parecido com Zidane do que Ronaldo Nazario. Ele está aqui desde 2009 e você pode ver como ele está", exaltou Pérez.