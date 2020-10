"Mbappé já tinha vontade de jogar pelo Real Madrid há alguns anos"

Entre 2016 e 2018, Unai Emery foi o responsável por comandar o Paris Saint-Germain. Mbappé era um dos jogadores do grupo e já tinha rumores citando a possibilidade de uma transferência do atacante ao Santiago Bernabéu.

Em entrevista ao o programa 'El Partidazo de COPE', Emery revelou que o francês já estava animado com a ideia. "Quando esteve em Paris, Mbappé pensou seriamente em ir para o Real Madrid porque é um clube de que ele gosta muito, estava muito entusiasmado para jogar lá", disse o técnico.

No entanto, Emery se encarregou de garantir a permanência do jovem craque no Parque dos Príncipes. "Não queria que ele fosse embora e tive uma conversa com ele e o seu pai para o convencer de que tinha de ficar", lembrou.

As declarações chegam justamente no momento em que a imprensa francesa já vê Mbappé longe de Paris após a atual temporada, como diz 'Le Parisien'. O jornal afirma que o Real Madrid é o grande favorito para contratá-lo, mas terá de enfrentar a concorrência de clubes como Juventus, Liverpool e Barcelona.