Mbappé não entra nos planos do PSG de Pochettino

Ninguém duvida do presente e do futuro de Mbappé. Aos 22 anos, o francês está cotado para dominar o futebol mundial em muito pouco tempo, mas seu futuro pode estar longe de Paris.

O 'Canal Plus France' informou que, além do já conhecido interesse em contratar Messi, o PSG busca contratar os serviços de Sergui Agüero, que foi uma das petições urgentes de Pochettino ao diretor esportivo, Leonardo.

O jogador, que acaba contrato com o City nesse ano, se encaixa no perfil buscado pelo treinador para seu elenco, mas as perdas econômicas obrigam a equipe a se livrar de algum ou alguns de seus jogadores.

No horizonte aparece o nome de Kylian Mbappé. Se os dois argentinos chegarem, o clube parisiense estaria ameaçado por conta do 'Fair Play Financeiro'.

A saída do campeão do mundo com a França poderia ajudar o PSG a ajustar contas que não batem. Pretendentes não faltarão, mas a equipe francesa perderia esse que será um dos melhores jogadores do mundo em um par de anos.