Mbappé não sairá do PSG em 2021

A esperada contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid terá de esperar. O francês, como sugerem na França, não deixará o PSG e informou à sua equipe que espera cumprir pelo menos o seu contrato, que termina em junho de 2022.

Informação essa que é reforçada pelo que foi publicado nas últimas horas por 'AS', um meio que agora vê Erling Haaland mais perto da Concha Espina do que o atacante francês.

Além disso, embora as mensagens de amor e admiração ao clube merengue também tenham sido uma realidade constante, Mbappé tem estado muito mais contido ultimamente. Sem ir mais longe, ele se posicionou a favor da renovação de Neymar pelo PSG com uma frase em que dava a entender que também queria ficar muitos mais anos na equipe parisiense.

A final da Champions League de 2020, em que ele e o brasileiro estiveram próximos de realizar um sonho, motiva as duas estrelas do PSG a continuar no Parc des Princes e se tornarem reis da Europa.

Ainda com 22 anos, ainda que com um grande histórico no futebol europeu, Mbappé acabou recentemente com sua má fase fora de casa e, sem Neymar, será o homem referência do PSG na partida de ida das oitavas da Champions contra Barça.

Depois de um excelente início de temporada, em que somou pelo menos um gol ou assistência em 12 dos 14 jogos, Mbappé tem um discreto começo de 2021. Desde o início do novo ano, o atacante já disputou dez jogos, com saldo de quatro gols e duas assistências. Nada mal, mas algo raro para um jogador de sua qualidade, que ainda será a grande ameaça parisiense no Camp Nou.