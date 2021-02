Mbappé não se separou do seu tesouro nem no aeroporto

O PSG atropelou o Barcelona, principalmente no segundo tempo, e venceu por 1-4 no Camp Nou com uma atuação magnífica de Kylian Mbappé, autor de um 'hat trick' que lhe deu direito a levar a bola do jogo para casa.

O francês não se separou do seu particular 'troféu' para nada e na sua chegada ao aeroporto foi visto com a bola do jogo debaixo do braço.

Na entreda, vários jornalistas questionaram o francês a cerca do seu futuro, sobre o Real Madrid e também por sua grande atuação horas antes, mas o craque se manteve em silêncio.

Com a bola nas mãos, o atacante se limitou a cumprimentar os presentes e entrar no aeroporto. Sem pistas sobre o que vai acontecer em 2022.