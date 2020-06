"Mbappé no Real e Neymar no Barça? O PSG não vende estrelas"

O verão está se aproximando. Isso significa que há cada vez mais discussões sobre possíveis contratações.

E os craques geralmente são os protagonistas em cada edição do mercado. Mbappé e Neymar, por exemplo, foram relacionados ao Real Madrid e Barça, respectivamente.

Ander Herrera, que divide o vestiário com os dois no PSG, falou sobre o futuro de ambas as estrelas com o portal 'AS'. "É verdade que muitas informações aparecem, mas não damos importância. Eu discuti isso com Mbappé... O PSG não é um clube que vende estrelas, pelo contrário, compra elas. Tem força econômica para apoiar suas 'rachaduras" ele disse categoricamente.

Herrera acredita que ambos continuarão no Parque dos Princípios, pelo menos nada o faz pensar o contrário. "Ambos são fundamentais no projeto PSG. Eu os vejo felizes e envolvidos", acrescentou.

Ele preferiu não comentar se os vê jogando pelo Real e pelo Barça: "É normal falar sobre eles. Eles são os melhores do mundo... A única coisa que vejo é que é lógico que todo mundo queira tê-los em seu time", encerrou Herrera.