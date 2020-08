Mbappé quer fazer história com vitória na Liga dos Campeões: 'É por isso que estou aqui'

À véspera do jogo mais importante da história do PSG, Kylian Mbappé conversou com a imprensa e se mostrou bastante determinado em ajudar a equipe a vencer o Bayern de Munique, no domingo (23), e conquistar a Liga dos Campeões.

"Este é exatamente o motivo pelo qual estou aqui. Sempre disse que queria entrar na história do meu país. É uma ocasião. Quando cheguei em 2017, tivemos muitas desilusões. Hoje estamos na final e não podemos desistir. Será uma grande recompensa ganhar com um clube francês. Era a minha missão quando vim cheguei aqui. Ganhar domingo será incrível. Seria uma grande conquista para um clube francês", afirmou o jovem.

“Sempre sonhei em enfrentar os melhores jogadores. Você quer enfrentar e vencer os melhores. Precisamos jogar como sempre fazemos. Esperamos voltar a Paris com a taça. É a maior competição de clubes.", completou.

Questionado sobre os jogos serem disputados com portões fechados devido à pandemia do coronavírus, o francês destacou a importância da torcida, mas minimizou o fato.

"Obviamente, é muito difícil jogar com portões fechados. Gostaríamos que os torcedores estivessem aqui, mas sabemos que vão nos apoiar. Ainda é uma final de Liga dos Campeões. É um ano muito especial", finalizou.

PSG e Bayern de Munique entram em campo na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa.