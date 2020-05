Mbappé renovaria... mas há uma cláusula específica

O futuro de Kylian Mbappé parece estar mais perto de Paris do que de Madri. A equipe merengue foi esmagada pelos planos com a explosão da pandemia de coronavírus e a ideia de contratar o francês em 2021 poderia ser deixada no ar.

Antes, o PSG poderia oferecer ao atacante uma renovação multimilionária que o faria esquecer o Real Madrid.

'AS' relatou essa possibilidade, embora ele também tenha esclarecido que a proposta viria com uma cláusula de liberação com a qual Mbappé gostaria de deixar uma porta aberta para uma futura mudança de clube.

Essa cláusula, que é comum na Espanha, mas não na França, teria um custo proibitivo, mas, em última análise, daria aos merengues a liberdade de contratar o atacante se levantassem o dinheiro necessário.

A mídia confirmou que o novo contrato da Mbappé com o PSG seria benéfico para ambas as partes. O atacante cobraria uma quantia mais em linha com sua atuação, o clube francês perderia o medo de sair e o Real Madrid teria uma rota de fuga para sua transferência em alguns anos.

No entanto, quem mais perderia com essa equação seria o conjunto de Chamartín. O Real Madrid aspirava ser capaz de contratá-lo 'a la Hazard' em 2021 e esse atacante sim parece ser completamente descartado pela nova realidade do futebol.