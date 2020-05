Os jovens que brilham no FIFA 20 e no futebol real

O modo carreira é um dos mais populares no game FIFA, e no FIFA 20 ele ainda foi refeito em relação às suas versões anteriores. E em meio às movimentações no mercado de transferências do jogo da EA Sports, sempre vale a pena buscar aquele atleta que, apesar de mais jovem, tem grande capacidade para evoluir e transformar a qualidade de sua equipe – ficando também mais valorizado para transações futuras.

Nós já listamos quais são os melhores jovens a serem contratados para o modo carreira do FIFA 20, mas qual deles já vinham mostrando, nos gramados de verdade, que já são uma realidade quando a coisa é pra valer? Na lista abaixo, consideramos os jogadores com até 21 anos que já disputaram, no mínimo, 20 partidas nos campeonatos nacionais da Europa por suas equipes na temporada 2019-20.

Goleiros

Considerando os arqueiros nascidos a partir de 1999, o italiano Gianluigi Donnarumma há tempos não é mais uma novidade. Apesar de ter apenas 21 anos, ele já está em sua quinta temporada regular no gol do Milan.

Por se tratar de um jogador de seleção, protagonista de várias defesas, tido como “o novo Buffon” e já ter atraído interesse do Real Madrid, o seu valor de mercado não é tanto uma barganha dentro do game: £41,5 milhões.

Além de Donnarumma, quem já é uma realidade é Alban Lafont, que está no Nantes, da França, emprestado pela Fiorentina. Aos 21 anos o francês nascido em Burkina Faso vinha mostrando que esta é uma temporada de afirmação: foi titular 27 vezes na Ligue 1, não sofreu gol em dez e ainda pegou dois pênaltis em seis cobranças que enfrentou. O seu valor de mercado no FIFA 20 é £15,5 milhões.

Defensores

Destaque do Ajax semifinalista da temporada 2018-19 e um dos melhores nomes da Juventus nesta campanha 2019-20, o holandês Matthijs De Ligt já é uma realidade. Um dos melhores zagueiros da Serie A italiana.

Um jogador mais barato de se contratar no modo carreira e que, assim como De Ligt, pode ser tanto zagueiro quanto volante é Boubakar Kamara. Aos 20 anos, o francês é titular absoluto na zaga do Olympique de Marseille. Considerando os zagueiros com 20 anos no máximo, ninguém rouba mais bolas na média por 90 minutos (2.82 segundo a Opta Sports). Valor de mercado no FIFA 20: £12 milhões.

Dentre os laterais, os jovens com maior destaque são Alfonso Davies (Bayern), pela esquerda, e Max Aarons (Norwich), pela direita. Ambos são titulares em suas respectivas equipes. Davies, sensação canadense, vale £12.5 milhões no game; Aarons, uma das joias do modesto Norwich, é mais barato: £6.5 milhões. Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, o melhor lateral da atualidade, dispensa comentários.

Meias

A lista de bons meias é longa e tem jogadores tão conhecidos que aqui vamos dispensar até mesmo a explicação dos números. Estamos falando de gente como Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Leverkusen), Ferran Torres (Valencia), Sandro Tonali (Brescia) e Phil Foden (Manchester City) especialmente. Todos são destaques e já movimentam o mercado de especulações nas transferências.

Atacantes

No ataque podemos listar vários nomes com pontuações altas no FIFA 20 e que, no mundo real, também demonstram muito talento nos gramados. Estamos falando de jogadores como João Félix (Atlético de Madrid), Rodrygo e Vinícius Júnior (Real Madrid). Mas não dá para falar que, hoje, eles já são realidades – ainda que estejam entre as maiores promessas do futebol mundial no mais alto nível.

Quem dispensa comentários, sem dúvida, é Haaland (Borussia Dortmund, 19 anos) e, claro, Kylian Mbappé – de 21 primaveras completadas e que vem dando uma baita dor de cabeça ao PSG para conseguir resistir aos constantes avanços do Real Madrid, que aposta em torná-lo protagonista em uma nova era de “galácticos” no Bernabéu.

Sucesso tanto nos games quanto no futebol que tem cheiro de grama.