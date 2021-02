Mbappé se confirma como sucessor do trono que Messi e Cristiano dividiram

Mbappé teve a grande noite de sua curta carreira nesta terça-feira (16), com um hat-trick diante do Barcelona, em pleno Camp Nou, pela Liga dos Campeões, mesmo sem a companhia de Neymar. E com a atuação de gala, o jovem do PSG, que vinha sendo bastante criticado nesta temporada, se coloca novamente como sucessor do trono que Messi e Cristiano Ronaldo dividiram por muito tempo no futebol mundial.

Com os três gols marcados, Mbappé garantiu a vitória por 4 a 1 e encaminhou a classificação do Paris para as quartas de final. E a grande atuação da carreira do jovem francês aconteceu em um dos momentos em que mais se esperava dele, com as ausências de Neymar e Di Maria para enfrentar Lionel Messi.

E nem mesmo o seis vezes melhor do mundo parece ser capaz de comandar uma reviravolta do frágil time do Barcelona no dia 10 de março, no segundo jogo do confronto, no Parc des Princes, como aconteceu em 2017. Naquela ocasião, o Barça tinha Neymar e Suárez para apoiar o craque argentino, cada vez mais sozinho no time catalão.

Poucos dias antes daquela lendária partida, Mbappé estava marcando seu primeiro gol pela Liga dos Campeões, e alguns dias depois marcaria seu segundo para ajudar o Monaco a eliminar o Manchester City nas oitavas de final.

Desde então, o atacante de apenas 22 anos já venceu a Ligue 1 quatro vezes e foi protagonista na conquista da Copa do Mundo de 2018 com a França, com gol na final e outra grande atuação contra Lionel Messi, para eliminar a Argentina nas oitavas de final. Mas mesmo assim, Mbappé nunca tinha sido tão letal e decisivo quanto nesta terça-feira.

"Estou feliz por ele. Ele tem sido muito criticado. Quando não joga bem nós o criticamos. É muito fácil. Mas acredito que o PSG tem uma futura estrela, que estará no mesmo nível de Leo [Messi] e Cristiano [Ronaldo]”, disse Antoine Griezmann, do Barça, à RMC Sport, sobre seu companheiro de seleção depois do jogo.

“Mbappe, que grande jogador!”, escreveu Neymar, lesionado, em suas redes sociais, celebrando a atuação de seu companheiro, que vinha sendo bastante criticado ao longo desta temporada por suas atuações, mas principalmente pelo mistério sobre seu futuro e sua renovação de contrato com o PSG.

“A camisa do PSG é uma das que tenho em mente. Seria estúpido decidir meu futuro em uma partida. A verdade é que se trata de refletir a longo prazo. Sempre disse que estou feliz aqui. Este tipo de jogo me deixa ainda mais feliz", disse à RMC Sport após o confronto.

Com Neymar prestes a renovar com o PSG, Mbappé segue com futuro indefinido, mas mostrou que em forma e motivado, pode ser o jogador certo para levar o PSG aos títulos que o clube tanto almeja.