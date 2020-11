Mbappé seguiu os árbitros ao vestiário: "Não deve vir aqui para mentir, senhor árbitro"

Kylian Mbappé saiu bastante irritado com a arbitragem após a visita do PSG ao Nantes. Antes do intervalo, o atacante francês caiu na área depois de um empurrão de Appiah, mas o árbitro não viu pênalti e mandou o jogo seguir.

Quando Ben El Hadj apitou o final do primeiro tempo, Mbappé seguiu o árbitro e proferiu algumas palavras que foram captadas pelas câmeras do 'CanalFootbalClub'.

"Todos os anos é igual, eles vêm para aqui nos mentir. Têm reuniões de três horas. Não deve vir aqui para mentir, senhor árbitro", disse Mbappé.

Pouco depois, o jovem atacante de 21 anos havia sido chamado pelo próprio árbitro ao seu vestiário, onde chegou acompanhado de Marquinhos, capitão da equipe, para selar a paz.

O curioso de tudo isso é que no minuto 65, com a bola rolando no segundo tempo, El Hadj marcou uma penalidade para o PSG após Mbappé cair na área adversária com um leve toque de Castelleto. Desde os onze metros, a jovem estrela do time de Paris não perdoou e o PSG venceu por 3 a 0.