"Mbappé será o sucessor de CR7 e Messi quando deixarem de jogar"

Giorgio Chiellini publicou sua autobiografia. O jogador de futebol da Juventus, além de falar sobre ele, também dá sua visão do futebol atual. O zagueiro está claro que, se há alguém chamado para ser o rei do futebol, esse é Kylian Mbappé, atacante do PSG. Só ele será capaz de dar sequência ao ritmo de Cristiano e Messi.