Mbappé sofre entorse e é dúvida para a Champions

Mbappé não estará na final da Copa da Liga Francesa, mas tem chance de voltar a campo para disputar a Champions League. O craque não sofreu rompimento nem fratura.

O departamento médico do PSG confirmou uma torção no tornozelo do atacante, uma das lesões menos graves entre as que eram cogitadas após o lance duro em que ele se envolveu nessa sexta-feira.

O comunicado do clube afirma que um novo exame será feito dentro de três dias para que tenham certeza de que não há um dano mais grave, já que o ligamento exterior da articulação ainda é alvo de preocupação e precisará ter evolução acompanhada.

O problema surgiu na final da Copa da França diante do Saint-Étienne, quando Kylian Mbappé, que fazia grande partida no Stade de France, sofreu uma entrada dura do zagueiro Loic Perrin e torceu o tornozelo.

Para a final da Copa da Liga Francesa contra o Olympique de Lyon, Mbappé está praticamente descartado. O jogo está marcado para 31 de julho e seria impressionante se ele pudesse se recuperar em menos de uma semana. Tuchel terá que recorrer a outros homens de ataque.

Pensando na Champions League, a situação outra questão. Com partida programada para o dia 12 de agosto: o craque de 21 anos ainda tem três semanas para estar 100% pronto para entrar em campo e lutar pelo primeiro título do PSG na maior competição continental.