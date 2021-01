Mbappé solta uma bomba: "Estou pensando, em breve decidirei meu futuro"

O Paris Saint-Germain derrotou o Montpellier no encontro da Ligue 1 com uma vitória mais do que expressiva. Mbappé marcou dois gols na estreia em 2021 e, estimulado pela adrenalina, aceitou a entrevista com 'Télefoot' após o apito final.

O seu contrato com o PSG termina em junho de 2022 e, como não poderia deixar de ser, em Paris já se fala o que vai acontecer com o craque francês. O jogador, por enquanto, não quer tomar um caminho por enquanto, embora saiba que logo terá que decidir.

Questionado sobre o que vai acontecer e sobre uma suposta renovação, Kylian respondeu: "Estamos falando com o clube, também estou pensando nisso". E ele queria se explicar.

“Se eu assinar para renovar, será para ficar aqui, me sinto bem aqui. Em breve terei de tomar uma decisão. Se renovar, será para ficar por muito tempo”, repetiu Mbappé, que não quis garantir a sua continuidade.

Algumas palavras que soam como tambores de guerra para todas as equipes que sonham com sua contratação. Liverpool e Real Madrid, clubes aos quais mais foi relacionado, podem enfrentar alguns meses essenciais para contratar o francês.

O agora ou nunca dedicado por Mbappé, que também não parece infeliz se continuar em Paris. Com Pochettino ele se entende e mostra um bom futebol. Outro estilo de jogo que favorece o craque.

Faltando apenas um ano e seis meses para o fim do contrato com o PSG, Mbappé abre o jogo e distribui as cartas. Agora só falta saber que truque cada um terá para o futuro.