Para Chiellini, Mbappé sucederá Cristiano e Messi

Kylian Mbappé é sem dúvida um dos grandes jogadores do momento. Chiellini concorda e vê uma carreira cheia de sucesso para o francês, no mais alto nível do futebol.

"Quem está destinado a ser a próxima estrela mundial e colecionar Bolas de Ouro quando Cristiano Ronaldo e Messi pararem de jogar? Kylian Mbappé, um jogador verdadeiramente único. A primeira vez que o vi na televisão foi na Liga dos Campeões de 2016-17, durante o jogo entre Manchester City e Monaco. Impressionante", escreveu Chiellini em sua autobiografia.

Ao vê-lo em ação, Chiellini chegou a 'duvidar' se o jogador era humano: "No final do primeiro tempo, perguntei a Fabio Paratici, diretor de futebol da Juventus, quem era esse jogador e de que planeta ele era".

"Ele era um atacante imparável, tinha apenas 18 anos", lembrou.

Alguns poucos anos passaram. Tempos de vitórias. "Agora ele tem 21 anos e já é campeão mundial. Técnica, instinto... Não falta nada. Acho que Mbappé é melhor que Neymar, ele é mais consistente. O futuro pertence a ele", concluiu.