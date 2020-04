"Mbappé tem que cuidar: às vezes, 'neymariza"

Neymar é uma má influência sobre o Mbappé? O debate está aberto há algum tempo, principalmente devido às reações de aparente desrespeito que teve com seu treinador, Tuchel, em várias ocasiões. Desta vez, é foi Emmanuele Petit, um ex-jogador francês, quem falou a respeito desse tema.

"O que ele faz é incrível, e ele tem um futuro brilhante pela frente, mas pressioná-lo para ganhar a Bola de Ouro é irritante. Ele deve ter cuidado com seu comportamento. Ele gosta muito de Neymar: às vezes, 'neymarisa' e isso pode ser prejudicial para ele", comentou em 'Maxifoot'.

O ex-jogador vê evolução em seu compatriota: "Mbappé melhorou nos últimos três anos. Ele veio ao mundo do futebol com enorme potencial, era um diamante a ser lapidado. Ele se mudou para um grande clube, para um clube cheio de estrelas. Teve que enfrentar tudo isso que vem de dentro e de fora do campo. Até as estatísticas dele melhoraram e ele mostrou grande maturidade".

"Apesar de tudo isso, ele tende a me irritar cada vez mais. Muitas vezes, ele força demais as jogadas. Ele é irritante mesmo com seus próprios companheiros de equipe. Vamos esquecer por um momento que ele é jovem: ele já mostrou grandes coisas, mas, como em muitas vezes, exigimos cada vez mais e mais", concluiu Emmanuele Petit.