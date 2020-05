Mbappé teria respondido ao interesse do Liverpool

Há rumores de que o Liverpool poderia estar pensando em colocar uma camisa 'red' em Mbappé, se, por exemplo, o Real Madrid jogar a toalha para ele e tentar contratar Mané. E parece que esse cenário é apreciado pelo francês.

Segundo o 'Le10Sport', Kylian Mbappé teria ficado lisonjeado com esse interesse do Liverpool de Klopp. De acordo com isso, o treinador alemão o teria contatado para descobrir suas intenções futuras.

Mas, por enquanto, esse futuro aponta para uma renovação millionária com o PSG, a menos que o Real se esforce para evitá-lo. Ou o Liverpool, batendo na mesa para derrubar o castelo de cartas que os boatos construíram em torno de Mbappé.