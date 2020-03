Mbappé tinha tudo para ser 'queridinho' no PSG, mas não é

Kylian Mbappé nasceu em Paris, foi campeão mundial com a França e chegou ao PSG com status de quem poderia se tornar a maior estrela do elenco atual (mais do que Neymar e Cavani) e um dos maiores ídolos do clube francês. Porém, isso não é o que está acontecendo. Principalmente pela conturbada relação entre o craque e a torcida.

Durante o jogo entre PSG e Bourdeaux, os Ultras (uma espécie de torcida organizada) do time parisienses estenderam faixas dizendo: "Kombouaré, Gino, Rai tinham raiva para vencer. (Thiago) Silva, Neymar, Mbappé têm medo de ganhar? Tenham culhões". E o francês não gostou nada disso. Após a partida, ele postou uma história em seu Instagram que apenas estava escrito: "medo de ganhar?".

A manifestação da torcida aconteceu dias depois da derrota do clube para o Borussia Dortmund na primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões e certamente foi motivada pela grande festa de aniversário de Cavani, Icardi e Di Maria. Todo o elenco foi visto se divertindo e felizes no festejo dos companheiros e isso não caiu nada bem para os torcedores.

O atacante francês não é tão popular entre os torcedores quanto o artilheiro uruguaio ou até mesmo o italiano Marco Verratti, o que chega a ser estranho. "Ele tem tudo para ser o nosso jogador mais querido, mais que Neymar e até Cavani. Mas a verdade que ainda não é. Ele não tem uma música com seu nome, por exemplo", falou uma pessoa ligada ao clube, citando que os torcedores não têm um cântico para homenagear Mbappé.

Ainda assim, o jogador de 21 anos é o que mais vende camisas personalizadas com seu nome e número. Mais até do que Neymar. E é verdade também que a torcida nunca o vaiou ou teve uma forte manifestão negativa quando ele estava dentro de campo, mesmo na eliminação da Liga dos Campeões da temporada passada para o Manchester United, que pesou muito em suas costas.

O principal ponto para essa relação complicada entre jogador e torcida é uma possível arrogância do francês, como analisou Luis Fernandez, ex-jogador do PSG, ao jornal L'Equipe: "Talento, todo mundo sabe que tem. Mas você também está sendo julgado por tudo o que faz. Kylian está em um grupo e quando ele fica com raiva porque Cavani não lhe dá uma bola, nós mantemos o cara que pensa no grupo primeiro. Ele tem que melhorar nisso".

Certamente os rumores de saída para o Real Madrid ferem um pouco a torcida que claramente se machuca com os rumores de que seus grandes jogadores querem deixar a equipe. "Você não vai conquistar o coração da torcida só porque seu nome é Mbappé ou Neymar", completou Fernandez. "O Parque (dos Príncipes) é exigente".