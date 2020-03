MC Livinho pendura as chuteiras antes de entrar em campo

Anunciado pelo Audax no último sábado, MC Livinho virou manchete por entrar no mundo do futebol. No entanto, o artista mudou de planos três dias depois, antes mesmo da apresentação oficial.

O registro do artista como atleta já havia sido regularizado no BID (Boletim Informativo Diário), mas, nesta terça-feira, o clube confirmou que não vai mais realizar o evento organizado para sua chegada.

"O Grêmio Osasco Audax vem a público informar que por motivos de força maior, a Assessoria de Imprensa do MC Livinho solicitou o cancelamento da entrevista coletiva previamente agendada para hoje (10 de março) ao meio-dia. O Audax pede desculpas aos profissionais de mídia que demonstraram interesse em comparecer no evento. Infelizmente, a resolução do ocorrido está alheia aos nossos esforços. O clube deixa nossa estrutura e profissionais à disposição dos veículos de mídia para produzirem o conteúdo que desejarem. No momento, sem mais", disse o comunicado da diretoria.

Por meio das redes sociais, a produtora RG6 justificou a decisão do funkeiro: "Atenção a todos. Por força maior e respeito a todos os fãs, MC Livinho continuará sua carreira de artista. Infelizmente, o futebol vamos ter que deixar pra uma próxima. Não conseguimos bater a agenda com os projetos deles. Quero agradecer aqui ao Osasco Audax pelo convite e ao presidente Vampeta".

Mesmo sem nunca ter jogado futebol profissional, Livinho já deu provas de seu talento em amistosos de fim de ano e em jogos comemorativos.

O cantor de 25 anos, que teria contrato até o final da segunda divisão do Paulistão, receberia um salário mínimo para jogar, segundo informações de 'UOL'.

Atualmente na décima posição na Série A-2, o Audax tenta conquistar uma das oito vagas nas oitavas de final da competição.