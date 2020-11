'MD' Dembélé lesionou o ombro no Metropolitano

Além de sair de campo derrotado, o Barcelona perdeu ainda peças importantes como Sergio Roberto e Gerard Piqué, lesionados. Mas nesse domingo, o jornal 'Mundo Deportivo', revelou que eles não foram os únicos.

De acordo com a publicação, Ousmane Dembélé deixou o campo com dores no ombro após uma disputa de bola com Yannick Carrasco.

Embora tenha continuado em campo, o francês estava visivelmente incomodado, levando a mão ao ombro várias vezes. Apesar disso, Ronald Koeman não o substituiu e ele estave em campo até o final da partida.

Nesse domingo o atacante passou por exames que, segundo a citada fonte, constataram uma torção no ombro, algo que não foi confirmado oficialmente pelo clube.