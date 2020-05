'MD': Lautaro chegará ao Barça no fim de julho

O desembarque de Lautaro Martínez em Barcelona já teria uma data. O portal 'Mundo Deportivo' garante que será no final de julho quando os catalães tentarão chegar a um acordo com a Inter de Milão.

O Barça se apegou ao "sim" de Lautaro e já está fazendo as contas nos escritórios de Camp Nou para chegar a um ponto em comum com os italianos pela transferência do artilheiro argentino.

Por seu lado, a Inter já estaria cogitando a oferta do Barça, conformada em perder o jovem atacante e se concentrando em conseguir a contratação de Timo Werner.

E é que, depois que o Liverpool supostamente jogou a toalha para o atacante do RB Leipzig, os italianos teriam o caminho livre para convencer o atacante alemão a ir jogar em Milão.

Obviamente, na Inter eles não cederão e exigirão os 111 milhões de euros de sua cláusula de rescisão. Portanto, a diretiva catalã avaliaria, sempre de acordo com os meios já mencionados, a espera pelo fim de seu período de validade (só estará em vigor durante as duas primeiras semanas de julho) para negociar posteriormente sua transferência a preço de mercado.