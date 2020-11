'MD': no Barça consideram inviável a volta de Adama Traoré

Muito se falou do Liverpool de Klopp e até do Real Madrid de Zidane, mas a equipe que mais soou para conseguir a contratação do Adama Traoré foi o Barcelona, ​​clube que um dia foi a sua casa.

O regresso do internacional espanhol ao Camp Nou ocupava as capas de todos os meios de comunicação esportivos depois de a 'Goal' garantir que o jogador do Wolverhampton tinha recusado a oferta de renovar com o clube inglês, chegando a frear todos os trâmites, com o firme objetivo de mudança de cenário.

Foi nesta altura que a equipe do Barça entrou com mais força, supostamente escolhida pelo ponta de 24 anos para recuperar o destaque que faltava aos Wolves.

Mas tudo poderia ter ficado um simples desejo. E é que de acordo com fontes 'Mundo Deportivo' da equipe catalã asseguram que o retorno de Adama ao Barça é inviável.

Aparentemente, no clube do Barcelona consideram impossível conseguir o retorno do ex-jogador do Middlesbrough pelo mero fato econômico. Adama tem contrato com os Wolves até meados de 2023.

Depois de passar pela base do Barça e estrear na equipe titular, o procurado jogador foi para a Inglaterra, onde continua até o momento. Ele passou pelas equipes do Aston Villa e Middlesbrough, e aterrissou nos Wolves na temporada 2018-19. Neste ano, ele só foi titular quatro vezes em nove jogos e ainda não conseguiu balançar a rede do gol rival.