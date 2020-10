'MD': quatro jogadores da base denunciam o Barcelona

Segundo o jornal 'Mundo Deportivo', Kike Saverio, Chumi, Sergi Puig e Guillem Jaime, todos formados na base do Barcelona, teriam denunciado o clube no Associação de Jogadores Espanhóis (AFE, sigla em espanhol).

Os quatro ex-Barcelona, de acordo com a citada fonte, teriam apresentado uma reclamação conjunta pedindo 10 mil euros, cada um, pela classificação do Barça B aos 'playoffs' do acesso na temporada passada.

Ao que tudo indica, o clube catalão se negou a pagar essa quantia ao final da temporada, se amparando em uma interpretação literal dos contratos.

O texto diz que os jogadores receberão o bônus "por jogar" a fase de acesso. Como a fase final começou após o dia 30 de junho e os quatro jogadores tiveram seus contratos expirados, deixaram o clube e não jogaram, o clube entende que não deve pagar.

No entanto, jogadores que estavam lesionados como Álex Collado, Ferran Sarsanedas ou Abe receberam esse valor, apesar de não terem entrado em campo.