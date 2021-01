'MD': Riqui Puig renova com o Barça até 2023

O mercado de inverno está aberto e muito se especulou sobre a possível saída de Riqui Puig. Seus mais e menos com Koeman levaram o jogador a ser colocado na rampa de saída.

Mas o 'Mundo Deportivo' afirma que Riqui Puig não vai deixar o Barcelona. O meio-campista já teria assinado um novo contrato até 2023.

Riqui Puig renovou com o Barça em 2018. Nessa altura, ele assinou por três temporadas, com opção de mais duas. Os três primeiros anos já se passaram e, segundo o 'Mundo Deportivo', o jogador já teria se comprometido pelos outros dois seguintes.

O jornal catalão garante que Riqui Puig quer ficar no Barça. Na entidade do Barcelona eles sabem que existem vários interessados ​​nele, mas sua ideia é continuar pelo menos até o final da temporada. É o que o Barcelona teria transmitido aos pretendentes do jogador.

Clubes como o Milan, Arsenal ou Betis mostraram interesse em ter Riqui Puig. O jogador da base, no entanto, deixou claro que o Barça é o clube de sua vida e está disposto a lutar para ter sucesso no Barcelona.