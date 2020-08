Cristiano Ronaldo se move nos gramados como um peixe dentro d'água. E agora, demonstrou que também se defende muito bem no mar.

O luso publicou nas redes sociais um desafio que bem poucos poderiam realizar. Ele mergulhou a 14 metros de profundidade nas férias.

"Hoje de manhã me levantei perguntando o que estaria acontecendo no mar. Me chamem de Netuno!", publicou o luso no seu Instagram.