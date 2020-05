Charly Musonda Jr deu algumas declarações em sua conta oficial no Instagram onde falou sobre o calvário que sofreu com as lesões, quando esteve a ponto de pendurar as chuteiras.

O jogador do Chelsea, emprestado nessa temporada do Vitesse, revelou que alguns médicos praticamente encerraram a sua carreira: "Me deram 20% de probabilidade de voltar a jogar futebol, mas eu não me rendo".

E se mostrou otimista em relação ao futuro: "Há sete meses me operei dos ligamentos. Depois de não estar em forma durante quatro anos, continuo o meu caminho até a recuperação e a redenção".

"Espero voltar a treinar em quatro meses. Nunca desistam dos seus sonhos, não importa o quão difíceis eles sejam. É preciso se manter motivado", disse o ex-jogador do Betis.