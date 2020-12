"Me incomoda que sempre falem dos árbitros"

O Di Stéfano abre as portas um dia antes da véspera de Natal para o Granada de Diego Martínez. Zidane falou sobre o jogo na prévia.

“Contra o Granada é um jogo muito importante. É uma equipe que está fazendo uma grande temporada. Sabemos o que vamos enfrentar. O rival é duro e é preciso estar preparado, como sempre neste campeonato. Não há jogo fácil”, disse o francês.

Zidane espera que os incômodos de Modric não dêem em nada. "Espero que seja uma coisa pequena, mas não penso em arriscar", disse ele quando questionado sobre seu condicionamento.

Não faltaram dúvidas sobre as palavras de Koeman e a polêmica mão de Ramos. “Incomoda que todos falem, sim, eu nunca me meto com os árbitros. Sobre Koeman, eu nem vou comentar... Temos um jogo muito exigente e me concentro nisso”, enfatizou.

Em relação ao grande número de jogos, se resguardou: "Já falamos sobre isso muitas vezes, apostamos em dar o nosso melhor".

"Os jogadores estão preparados. Todos devem estar preparados para quando chegar a sua vez, fazer bem. Alguns vão jogar mais, outros menos, mas conto com todos", disse quando questionado sobre a possibilidade de rotações contra o Granada.

O regresso de Casillas ao Real Madrid foi comentado pelo técnico: "Estou feliz por ele e pelo clube. É uma grande notícia, ele tem muito a contribuir para o Real Madrid".

Zizou não disse se Hazard está pronto para voltar. “Eu o vejo bem emocionalmente. Ele está treinando regularmente. É preciso fazer as coisas com paciência e é isso que vou fazer. Ele está feliz e isso é o importante”, disse.

O Real é co-líder da LaLiga com o Atlético de Madrid, mas Zidane não acredita que seja algo disputado apenas entre dois, pois ainda falta muito torneio pela frente: "Há muitas equipes que podem lutar pela LaLiga. Essa é a beleza. Não apenas Real Madrid e Atlético".

Zidane falou sobre o grande momento de Benzema. "Vamos torcer para que ele continue assim, dando muitos gols ao time. E ele pode fazer ainda melhor, é o que todos nós queremos. É a sua ambição também", disse.

Isco treinou nessa terça-feira e Zidane contou como está o jogador nascido em Málaga. "Ele está melhor de sua lesão, vejo ele com vontade. Não é fácil para quem joga menos, mas estou feliz com todos e espero que continue a trabalhar como tem feito agora".

Também falou sobre Asensio: "Confio nele. Ele tem talento. Nos últimos jogos não jogou muito, mas tem de continuar a contribuir com tudo o que tem".

Por fim, explicou os problemas que o Real enfrenta nesta temporada com os seus rivais: "Quando eles fecham atrás, é complicado, mas não só para nós, para todos. É preciso ter paciência nesse sentido. Não creio que Granada jogue assim, mas se acontecer, vamos encontrar uma solução”, concluiu.