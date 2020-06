"Me neguei a emprestar Marcelo, queria que ele aprendesse com Roberto Carlos"

O montenegrino Pedja Mijatovic, ex-jogador e ex-diretor de esportes do Real Madrid, falou nos últimos dias sobre sua passagem pelos escritórios da equipe merengue.

Depois de analisar a chegada de Cristiano Ronaldo e a saída de Robinho, Pedja falou da contratação de Marcelo: "Lembro-me muito bem. Foi meu primeiro ano como diretor de esportes e havia Roberto Carlos, o melhor lateral brasileiro da história do futebol".

"Ele já estava terminando o contrato e tinha uma idade avançada. Sua performance não era mais como antes e eu estava determinado a contratar um jovem jogador que pudesse se aproximar de sua atuação. E eu decidi contratar Marcelo, que tinha 18 anos e era totalmente desconhecido", continuou Mijatovic.

Logo depois de chegar, por conta dos poucos minutos do jogo, Fabio Capello recomendou que procurasse emprestá-lo: "Quando ele me pediu para transferi-lo para outro time para jogar, eu recusei. Eu queria que Marcelo treinasse com Roberto Carlos. Para um jogador, treinar com um craque como Roberto Carlos e receber qualquer conselho que ele possa lhe dar, vale mais de 15 jogos em qualquer outro time".

Foi assim que Marcelo conseguiu jogar em outro time de nível inferior e, quem sabe, talvez nunca tenha se estabelecido no Real Madrid.