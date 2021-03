"Me senti como um leão em uma jaula no Napoli"

Na Udinese, Llorente tem uma nova oportunidade, aos 36 anos, de reencontrar uma versão notável de seu nível. O navarro foi entrevistado no 'TuttoSport' e fez algumas declarações interessantes.

“Sou como uma criança e quero muito jogar, me divertir com a equipe e marcar. Durante o ano passado, me senti como um leão numa jaula. É mentalmente difícil treinar tantos meses sem sair para jogar como aconteceu comigo no Napoli. Ainda que há confiança, dói", frisou.

E agradeceu à Udinese pela confiança depositada: "Tenho de agradecer ao clube por me dar a oportunidade de recomeçar e me sentir novamente um verdadeiro jogador". Até parecia que voltaria à Juventus, mas Llorente explicou que os líderes da 'Vecchia Signora' "pensaram muito nisso".

"Acima de tudo, gostaria de ter voltado porque a Juventus ainda faz parte do meu coração. Em Turim vivi os melhores dois anos da minha carreira, ganhando cinco títulos", disse ele, antes de encerrar com sua defesa contra Cristiano Ronaldo.

“Posso entender as críticas pela eliminação, mas aqueles que questionam Cristiano Ronaldo me parecem loucos. Os números falam por si. Com Cristiano você começa com 1 a 0 e depois garante muito mais, a partir da experiência. Não vamos brincar!", disse.