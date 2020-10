"Me sinto honrado de usar a camisa 9 do Barça"

Martin Braithwaite, jogador do Barcelona e internacional com a Seleção da Dinamarca, aproveitou as horas livres desta tarde desta sexta-feira para entrevistar seus seguidores nas redes sociais.

Através do Twitter, o ex-jogador do Leganés lançou uma mensagem: "Vamos nos divertir um pouco. Faça suas perguntas e eu responderei o máximo possível. Seja criativo, curioso e me surpreenda".

Um deles questionou-o sobre o que significa para ele usar o número 9 no Barça e Braithwaite respondeu...

"Sinto-me muito honrado e orgulhoso. Muitos grandes jogadores usaram esse número no passado. Mas usar o escudo do Barcelona será sempre especial para mim", confessou o dinamarquês.