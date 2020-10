"Me sinto melhor no meio do que na ponta"

O Barcelona vai enfrentar a Juventus esta semana em um confronto com o qual os catalães esperam esquecer a derrota do 'Clásico'.

A UEFA conversou em seus canais oficiais com Frenkie de Jong, que mais uma vez deu a sua opinião sobre a sua posição em campo. O ex-jogador do Ajax reconheceu que se sente mais confortável como meio-campista.

"Acho que é da minha natureza como jogador. Quero receber a bola rápido e construir a jogada. Acho que é mais o meu estilo de jogo do que esperar pela bola e receber mais na frente, tocar menos na bola. Acho que me sinto mais confortável no meio do que mais à frente, mas também posso jogar mais no ataque. Não me importo muito, mas se tenho que escolher gosto de jogar mais no pivô duplo, por exemplo, do que como ponta", explicou.

De Jong tentou explicar como melhorou como jogador no 'Can Barça': "Acho que é sempre difícil saber se aprendi isto ou aquilo. Acho que me desenvolvo em geral como pessoa e como jogador porque se treina e joga no nível que temos no Barcelona e contra os rivais que jogamos, você acaba melhorando como jogador".

O holandês sabe que em breve terá que dividir um time com Miralem Pjanic e elogiou o ex-Juventus. “Acho ele um grande jogador. Ele se sente muito confortável com a bola. Acho que Pjanic vê o jogo muito bem, e seu chute, seu passe curto e longo são muito bons. Então eu acho ele um jogador de qualidade que nos vai ajudar muito. Estou muito feliz que ele se juntou a nós", analisou.

O ex-Ajax, que garantiu que Messi é "o melhor jogador do mundo", pediu que Leo esteja sempre em sua melhor posição: "Quando você tem Messi no seu time, você tem o melhor jogador do mundo no seu time. Então você tem que tentar colocá-lo nas melhores posições para fazer a diferença e acho que precisamos nos adaptar a ele. Quando ele recebe a bola em uma posição onde pode fazer a diferença, ele sempre marca".

Frenkie gostou de poder trabalhar com Koeman e reconheceu que tem uma grande comunicação com o antigo treinador e agora treinador do Barcelona. "Ele me diz estritamente o que exige de mim nesta posição e acho que tudo está muito claro. Quando ele fala, você o escuta porque ele tem essa autoridade, esse poder e, claro, ele tem muito conhecimento sobre futebol porque vejo que entende o futebol e foi um grande jogador antes. Então, se tenta te ensinar algo, você tem que ouvir", esclareceu sobre um treinador que, um ano atrás, o ajudou a chegar ao Barcelona.