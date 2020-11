"Me sinto pronto para voltar a treinar"

Em novembro passado, o Tottenham Hotspur decidiu demitir Mauricio Pochettino. Naquela altura, a equipe 'spur' mantinha uma imagem preocupante na Premier League e, depois de chegar à final da Champions League no ano anterior, o clube britânico tomou a difícil decisão de abrir mão de seus serviços. Semanas depois, José Mourinho ocupou tal posto.

Agora, um ano após esta última etapa, Pochettino já se sente pronto para voltar. Em plena retransmissão do 'Sky Sports' por conta do jogo entre Leeds United e Leicester, o argentino foi questionado sobre seu futuro.

"Sempre me sinto pronto para voltar a me envolver nisso. Amo futebol, é meu trabalho. Não é estressante trabalhar, treinar, me preparar para um jogo ou competir", disse Pochettino.

“O meu cabelo já está comprido, espero cortá-lo quando voltar aos bancos. Estou desejando voltar a praticar este esporte”, acrescentou o treinador, que já soou por vários clubes.

Durante este ano esteve associado a equipes como Manchester United, Real Madrid e Paris Saint-Germain, mas esta possibilidade nunca se concretizou. Enquanto isso, o ex-Tottenham aguarda uma oferta atraente.

“Estamos trabalhando, mas não é a mesma coisa participar todos os dias e dividir tempo e espaço com seus jogadores e sua equipe”, concluiu.