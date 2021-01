"Me surpreendeu em muitas coisas", diz Guardiola sobre Gabriel Jesus

O treinador do Manchester City falou sobre as surpresas positivas que teve com o atacante brasileiro desde sua contratação em 2017.

"Nós tivemos muitas surpresas que não esperávamos. Quando contratamos um jogador, não se sabe exatamente como ele será no vestiário, no campo ou o que ele vai fazer. O Gabriel Jesus me surpreendeu positivamente em muitas coisas. E ele tem idade certa para melhorar em outras e tem o desejo em fazer, falou o técnico que completou 50 anos de vida na última segunda-feira", disse Guardiola em entrevista coletiva.

