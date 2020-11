Médico fala sobre origem do surto de Covid-19 no Santos

O coronavírus atingiu em cheio o time do Santos. No total. 36 pessoas estão contaminadas no clube, entre os times feminino e masculino. O surto fez a diretoria pedir o adiamento da próxima partida, no sábado que vem, contra o Internacional.

Em entrevista coletiva, Ricardo Galotti, coordenador médico do Santos, foi perguntado se um momento de aglomeração no aeroporto pode ter dado origem a essa situação.

"O Santos elaborou um protocolo embasado na FPF (Federação Paulista de Futebol) e no Comitê Médico da CBF. Esse protocolo foi apresentado ao secretário de saúde de Santos e aprovado. Nosso CT foi visitado pela vigilância sanitária. Todas as medidas de prevenção foram aprovadas. Tivemos dois casos desde o reinício do Campeonato Paulista. Na última semana, a equipe foi acometida por um surto, com aumento de casos. O vírus é comunitário, presente em todos os lugares. Podemos ser contaminados em restaurante, supermercado... O Santos realizou uma nova testagem de todos os funcionários do CT para termos segurança de trabalho, com plena recuperação", afirmou.

O coordenador médico disse ser muito difícil afirmar que o episódio foi o estopim para o surto e relembrou que a equipe feminina não teve contato direto com torcedores no aeroporto - confira no vídeo acima. Galotti ainda previu o futuro próximo da equipe.

"O protocolo na CBF é de afastamento de dez dias. A partir de dez dias, estarão liberados para jogar. E cada país tem legislação diferente. No Uruguai e Chile, atletas com PCR positivo não podem entrar. No Equador, a gente solicitou para a Conmebol mostrando que atletas cumpriram dez dias de isolamento e sem sintomas, e nos liberou para a entrada para a partida. O que vai ser feito? Depois dos dez dias, os atletas vão para novos exames, cardiológicos e de sangue. Se estiverem aptos, vão voltar a treinar. E poderão ter ótimo desempenho em Quito", concluiu.