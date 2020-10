Covid-19 prejudicou a recuperação de Diego Alves

Diego Alves está perto de completar sua recuperação após sofrer lesão no ombro esquerdo. O goleiro foi o tema de entrevista de Márcio Tannure, médico do Flamengo, que detalhou a situação do jogador.

"Ele já está em fase final, está fazendo trabalho específico. Em alguns momentos colocamos para trabalhar com um preparador de goleiro específico para ele, que é um trabalho diferente dos outros que estão jogando. Para que a gente possa focar em quem está no jogo e nele também. Para que ele possa, na semana que vem, estar trabalhando junto com o restante do grupo normalmente", disse o médico ao site oficial do clube.

Hugo Souza deverá ser o goleiro titular no jogo deste sábado contra o Vasco da Gama - confira aqui as prováveis escalações para o jogo da 15ª rodada do Brasileirão.

"Ele está dentro do esperado. É uma lesão que leva em torno de seis e oito semanas para cicatrizar. Outra opção seria tratamento cirúrgico, que teria prazo de recuperação de volta muito maior, em torno de três a seis meses. Optamos por este tratamento conservador. Ele está em fase de transição, está treinando, fazendo tudo no campo. Neste momento a gente coloca mais exercícios específicos, que demandem funcionalmente o ombro dele par que tenhamos certeza e segurança de que ele está 100% em todos os movimentos que possam acontecer no jogo - afirmou Marcio Tannure, antes de completar", acrescentou Márcio Tannure.

O médico do Flamengo ainda lembrou que o goleiro foi prejudicado pelo coronavírus. "Perdemos alguns dias no início do tratamento, porque esta lesão calhou de ser junto com o momento que ele teve Covid-19. Ele teve que ficar isolado, e por mais que a gente orientasse o trabalho, sabemos que não é a mesma coisa que o trabalho específico aqui - finalizou o profissional do Flamengo", afirmou.