Médico do Santos fala sobre situação de Raniel

Raniel, atacante do Santos foi internado ao apresentar um quadro de trombose venosa profunda na perna direita. O médico do Santos, Doutor Ricardo Galotti falo sobre a situação do jogador.

"É difícil a gente falar que tem relação com Covid-19, mas essa patologia tem demonstrado muitos fenômenos tromboembólicos e ele teve um fenômeno tromboembólico. O Raniel teve Covid-19 há um mês, foram feitos todos os exames para a volta dele, ele estava completamente normal. E as complicações que podem acontecer, uma embolia pulmonar e uma síndrome compartimental, que são casos graves", disse o médico aos canais do Santos.

"Raniel chegou do Paraguai sem dor nenhuma e, no dia seguinte, na apresentação dos atletas, ele começou a apresentar muita dor na panturrilha, um endurecimento muito grande na região. Tivemos a suspeita de que ele estava apresentando uma trombose venosa profunda, foi levado para o centro de diagnósticos, e foi constatada essa patologia. No momento, o quadro dele está estável, ele melhorou clinicamente, e a gente espera que ele vá melhorando progressivamente nos próximos dias", completou.