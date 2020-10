Médico do Vasco fala sobre recuperação de Ricardo, Benitez e Andrey

Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco, falou sobre as lesões de três peças que estão fazendo muita falta ao 'Gigante da Colina': o zagueiro Ricardo e dos meias Benitez e Andrey.

"Estamos tratando os três atletas, os três com lesões na coxa. São lesões agudas e subagudas, muito em função do calendário apertado e sequência de jogos. Eles estão tratando com a fisioterapia em diversos horários, às vezes em horários extras. Abrimos São Januário no domingo pela manhã para que eles fossem tratados. Estão respondendo bem ao tratamento tanto o é que fazem trabalho com bola no campo. Existe expectativa muito grande dessa melhora, eles são muito importantes ao time. Vamos fazer o melhor possível para que possam estar disponíveis o mais rápido possível ao Ramon", disse o médico.

