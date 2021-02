Medo do Real Madrid? “Só se Zidane jogasse”, diz técnico da Atalanta

E vamos de jogaço pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, em duelo de Davi contra Golias: a Atalanta, cada vez mais forte e estruturada, mas recém-chegada nas competições continentais, enfrenta o todo-poderoso Real Madrid, maior vencedor do torneio.

Assim, muitos poderiam imaginar que o time de Bérgamo iria com medo para enfrentar os merengues, mais acostumados a jogar a Champions, com um elenco de peso e muita tradição. Mas, segundo o treinador da equipe, Gian Piero Gasperini, esse não é caso.

Perguntado sobre o confronto diante do Real Madrid, o técnico elogiou o time espanhol, mas também deixou claro que não terá medo de enfrentar o gigante de igual pra igual... e a única coisa que o faria temer o rival seria se um certo francês resolvesse voltar aos gramados.

"Estaria com muito medo se Zidane jogasse. Por sorte, ele está no banco de reservas. Eu o vi fazer coisas extraordinárias. E como técnico, já mostrou que seu DNA é ser campeão." brincou Gasperini, antes de elogiar o time merengue. "O Real pode até estar mal, mas na Champions, eles se tranformam. Eles tem problemas, mas ganham partidas. Isso diz muito. É um grande mérito. É a partida mais importante da minha carreira, mesmo que já tenhamos enfrentado City, Liverpool... exigirá algo a mais."

Se Gasperini foi só elogios para o time e o treinador do Real Madrid, podemos dizer o mesmo de Zinedine Zidane. O questionado técnico dos Blancos elogiou (e muito) a equipe da Atalanta, além de ter respondido aos comentários do rival.

"Menos mal que não vou jogar, não posso. Estou muito cansado. Quando eu jogava na Juventus, ele treinava a base. Vem fazendo um grande trabalho na Atalanta, vem me encantando." respondeu Zidane, em sua entrevista coletiva antes do confronto. "Ofensivamente são muito bons, atacam bem e com muita intensidade. Vamos fazer uma grande partida."

Real Madrid e Atalanta se enfrentam nesta próxima quarta-feira (24), às 17h (de Brasília), pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Uefa.