Meia do Grêmio renova com multa de 50 milhões de euros

Rildo, de 20 anos, agora tem vínculo com o Grêmio até o fim de 2023. O meia-atacante teve destaque no vice-campeonato da Copa São Paulo e é visto como uma das joias tricolores.

A multa rescisória do jogador dobrou de 25 milhões de euros para 50 milhões (cerca de R$ 300 milhões), segundo 'UOL'.

"Agradecer primeiramente a Deus e a todos os envolvidos...Familiares, minha mulher, amigos, empresários e todos aqueles que torcem por mim! Aos torcedores gremistas pode esperar muita entrega e amor por esse clube", escreveu o jogador em seu perfil do Instagram.

O jogador nascido no Mato Grosso teve passagens pelas categorias de base do Rondonópolis e do São Paulo e deverá ser integrado à equipe principal do Grêmio. Além de atuar como meia-armador, joga também pelas pontas.