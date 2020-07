Meia do Milan está na mira do Benfica

O Benfica busca reforços para a temporada e vê em Alen Halilovic um perfil adequado para reforçar o meio de campo, segundo o portal 'Gianlucadimarzio'.

Segundo a informação publicada neste domingo, há um "forte interesse" da diretoria portuguesa em contar com o jogador do Milan, time com que atuou em apenas três jogos.

O jogador de 24 anos pertence ao time milanês, mas vem de passagem pelo Heerenveen, dos Países Baixos, time com o qual soma 20 partidas oficiais disputadas, cinco gols e uma assistência.

O croata começou a carreira pelo Dinamo Zagreb e ainda vestiu as camisas de Barcelona, Hamburgo, Las Palmas, Milan e Standard de Liège.