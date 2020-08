Lukaku bate recorde na Europa League em sua melhor temporada

A boa fase de Romelu Lukaku é uma das principais esperanças da Inter de Milão em busca do título da Liga Europa, título que não conquista desde 1997/98. O atacante belga, inclusive, igualou um recorde histórico no jogo desta quarta-feira, quando a Inter venceu o Getafe por 2 a 0.

No duelo contra os espanhóis, Lukaku igualou a série histórica da competição de jogos consecutivos marcando gols. O camisa 9 da Inter completou oito partidas seguidas anotando pelo menos uma vez na Liga Europa. São cinco jogos com o Everton e três com a Internazionale.

Nestas oito partidas, Lukaku marcou 11 vezes, média de 1,37 gols por jogo. Antes do belga, apenas Alan Shearer, em 2005, conseguiu a mesma sequência de jogos balançando as redes, quando a competição ainda se chamava Copa da Uefa.

Confira a sequência de Romelu Lukaku marcando gols na Liga Europa:

27/11/2014 - Wolfsburg 0 x 2 Everton (um gol)

19/02/2015 - Young Boys 1 x 4 Everton (três gols)

26/02/2015 - Everton 3 x 1 Young Boys (dois gols)

12/03/2015 - Everton 2 x 1 Dínamo de Kiev (um gol)

19/03/2015 - Dínamo de Kiev 5 x 2 Everton (um gol)

20/02/2020 - Ludogorets 0 x 2 Internazionale (um gol)

27/02/2020 - Internazionale 2 x 1 Ludogorets (um gol)

05/08/2020 - Internazionale 2 x 0 Getafe (um gol)

Artilheiro da Internazionale na temporada 2019/20, Lukaku chega a outro feito que fica marcado na história do clube Nerazzurri. O jogador é o primeiro a balançar as redes pelo menos 30 vezes em uma temporada pelo time de Milão desde Samuel Eto'o em 2010/11, quando o camaronês anotou 37 gols.

Lukaku terminou a Serie A Tim como terceiro artilheiro da competição, com 23 gols marcados. Apenas Ciro Immobile, vencedor da Chuteira de Ouro da temporada, e Cristiano Ronaldo, anotaram mais gols.

Já classificada para as quartas de final da Liga Europa, a Inter espera o vencedor do duelo desta quinta-feira, 6 de agosto, entre Rangers-ESC e Bayer Leverkusen. O clube alemão tem a vantagem de 3 a 1, construída no jogo de ida, em março.