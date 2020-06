Melhor do Flamengo para Zico, Everton Ribeiro revela emoção com elogio

Este último domingo (14) acabou se revelando um dia emocional para Everton Ribeiro. O meia do Flamengo, que participava de uma live no Maracanã, ouviu de Zico, principal ídolo do clube, que o Galinho o considera o melhor jogador do Rubro-Negro neste momento.

E se alguém consegue opinar sobre grandes atletas do clube carioca, este alguém é certamente Zico, considerado um dos craques históricos do futebol mundial e que conquistou mais de 20 títulos com a camisa do Mengão.

"Acho que ele foi um dos grandes injustiçados de não ter ido para a Copa do Mundo de 2014." opinou o Galinho sobre Everton Ribeiro. "Ele já tinha sido escolhido duas vezes o melhor jogador do Brasil, não dá pra entender porque não foi convocado. Hoje, o considero o melhor do Rubro-Negro."

Com 173 jogos com a camisa do Flamengo, desde que chegou em 2017, Everton já conquistou oito títulos, além de ter sido premiado com várias honrarias individuais pelo seu desempenho no clube. Talvez sua maior conquista, no entanto, seja levantar a taça da Libertadores como capitão da equipe carioca.

Junto de Diego e Diego Alves, o meia foi um dos escolhidos na celebração do título para levantar o troféu, em Lima, no Peru. E essa foi a lembrança do capitão ao ser elogiado por Zico em outras ocasiões.

“Estava em casa e vi um vídeo em que o Zico estava me elogiando. Olhei para trás e minha família inteira estava chorando. Viver a emoção de levantar a taça da Libertadores, que o Zico também já levantou, é muito marcante." disse Everton Ribeiro.

Com o recomeço das atividades no futebol carioca, tudo indica que a Taça Rio está prestes a recomeçar. Assim, o meia e o resto da equipe do Flamengo podem voltar aos gramados já nesta quinta-feira (15), diante do Bangu.