VÍDEO: show de assistências de Fabregas no Chelsea

Fabregas, hoje aos 32 anos, atua pelo Monaco em sua segunda temporada no futebol francês. Ele deixou a Inglaterra em sua quinta campanha com o Chelsea. Antes, foi jogador do Barcelona por três anos e do Arsenal por oito temporadas.

O meia espanhol é daqueles que demonstra grande solidariedade em campo e soma um total de 193 assistências em suas 645 partidas disputadas na carreira.

No Chelsea, foram 56 passes para gols em 198 jogos. Relembramos aqui alguns desses presentes de Fabregas no time do Stamford Bridge.